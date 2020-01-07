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07 Ocak 2020 Salı 17:03:24 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 17:19:27

Rusya lideri Putin Suriye'den Esed ile görüştü

Rusya lideri Vladimir Putin'in Şam'ı ziyaret ederek Beşşar Esed ile görüştüğü bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Şam'a gittiğini söyledi.        

Putin'in Suriye'deki Rus birliklerinin komuta merkezini ziyaret ettiğini belirten Peskov, "Komuta merkezinde Putin'i Esed karşıladı. İki lider, ülkenin çeşitli bölgelerindeki duruma ilişkin askeri raporları dinledi." dedi.        

AA'daki haberde ziyarette heyetlerarası görüşmelerin de yapıldığını ifade eden Peskov, "Putin, Esed'le görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik önemli mesafe kat edildiğini belirtti. Putin ayrıca Şam sokaklarında hayatın normale döndüğünün çıplak gözle görülebildiğini söyledi." diye konuştu.        

 Peskov, Putin'in Suriye'de bazı noktalara da ziyaret düzenleyeceğini sözlerine ekledi.      

 

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