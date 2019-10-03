Rusya lideri Putin böyle cevap verdi: Kimseye söyleme ama kesinlikle yapacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya gelen NBC'den Keir Simmons'un sorduğu soruya eğlenceli bir cevap verdi.



Enerji Haftası nedeniyle düzenlenen programlara katılmak için Moskova'da bulunan gazeteci Keir Simmons, Rusya'nın 2016'daki ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ile ilgili Putin'e, ''Özel savcı Robert Mueller, Rusya'nın 2020 ABD seçimlerini de etkilemeye çalıştığını mı iddia ediyor?'' şeklinde bir soru yöneltti.

Mikrofonu eliyle kapatan Putin, ''Size bir sır vereceğim. Evet, hepinizi güldürmek için bunu kesinlikle yapacağız. Ama kimseye söyleme tamam mı?'' şeklinde alaycı bir cevap verdi.



Ardından tekrar ciddileşen Putin, ''Moskova iç meselelerini çözmeye çalışıyor. Asıl amacımız bu.'' dedi.

(Star)