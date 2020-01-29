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29 Ocak 2020 Çarşamba 23:17:10 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 23:17:55

Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tren seferlerini sınırlandırıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tren seferlerini sınırlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, düzenlediği basın toplantısında, "31 Ocak gece 12.00'den itibaren tren seferlerini sınırlandırıyoruz. Trenler, Moskova-Pekin ve Pekin-Moskova güzergahında hareket edecek." dedi.

Yahudi Özerk Bölgesi'nin yanı sıra Amur, Habarovsk, Primorsk, Transbaykal bölgelerindeki Çin ile sınır kapılarının kapatıldığını hatırlatan Golikova, bu kapıları kapalı tutma süresini uzattıklarını ifade etti.

Rus Ural Havayolları, daha önce yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Rusya'nın Ekaterinburg ve Tümen kentlerinden Çin'in turistik merkezlerinden biri olan Hainan adasına uçak seferlerini durdurma kararı almıştı.

AA

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