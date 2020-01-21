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21 Ocak 2020 Salı 13:13:22 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 13:19:27

Rusya, kilit askeri tesislerin güvenliğini sağlamak için 80 komandosunu İran'a gönderdi

Rusya, Orta Doğu'da yaşanabilecek bir askeri çatışmaya yönelik kilit askeri tesislerin güvenliğini sağlamak için 80 komandosunu İran'a gönderdi

ABD tarafından İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ardından Ukrayna'ya ait yolcuğu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulması sonucu 176 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle bölgede gerilim üst seviyede. ABD ve İran arasındaki krizin hat safhada olduğu bir zamanda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

star.com.tr'nin Rus basınına dayandırdığı haberde, Orta Doğu'daki çok ciddi bir askeri çatışmanın zeminine karşı Rusya harekete geçti. Moskova, kilit askeri tesislerinin güvenliğini sağlamak için 80 komandosunu İran'a gönderdi. Henüz Rusya tarafından resmi bir açıklama yapılmazken askeri uzmanlar bilgiyi doğruladı.

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