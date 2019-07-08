Rusya kendi Wikipedia'sını kuruyor

TEST YAYININA BAŞLAYACAK

2016 yılında Wikipedia’nın yerine güvenilir bir kaynak oluşturulması için komisyon kuran Rus hükümeti, 3 yıldır devam eden çalışmaların ardından son taslağı bitirecek harekete geçti. Alınan karar doğrultusunda Rusya, Wikipedia’ya alternatif olacak olan dijital ansiklopediyi yayına sokacak. Rusya’ya dair tüm bilgilerin yer alacağı dijital ansiklopedinin kuruluşu için fiili çalışmaların başlatıldığı, önümüzdeki günlerde test yayınları gerçekleştirildiği öğrenildi.