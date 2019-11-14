Rusya, Kamışlı'da askeri üs kurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak sınırındaki Kamışlı kentindeki havaalanında bir helikopter üssü kurduğunu açıkladı. Rus İnterfax ajansının haberine göre, Rusya üste askeri nakliye helikopterleri konuşlandırdığını da duyurdu.

Ajansın Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Kamışlı'daki hava komuta merkezinde bir kontrol kulesi, hava savunma sistemi, yer güvenliği, pilotların uçuş öncesi ve sonrası sağlık konrolleri ve hazırlıklarını yapabilecekleri tesisler bulunuyor

Ajans, Kamışlı'daki yeni Rus hava üssünün komutanı Timur Hocayev'in "Güvenlik amaçlı olarak konuşlandırılan askeri polisin yanısıra özel teçhizat, araçlar, uçuşların sürekliliğini sağlayacak yakıt stoku bulunuyor. 10 civarında motorlu araç var" diye konuştu.

Hocayev, üssün sürekli uçuşlar, helikopterlerin güvenliği ve bölgenin güvenlik ve savunması gözönüne alınarak açıldığını da ekledi.

Orduya yakın yayın yapan Zvezda kanalı ise, Akdeniz kıyısındaki Hmeymim Hava Üssü’nden kalkan uçak ve helikopterlerin Kamışlı’daki üsse taşındığını bildiriyor.

Zvezda'nın haberindeki en çarpıcı detay ise, Kamışlı hava üssünün Pantsir hava savunma sistemleri ile korunmaya başlandığı bilgisiydi. Habere göre, Rusya yeni hava üssünü yerden Pantsir hava savunma sistemleriyle havadan ise helikopter ve uçaklarla korumaya başladı.

Interfax haber ajansına göre Suriye-Türkiye sınırında halihazırda Rusya'ya ait Mi-35 ve Mi-8 helikopterleri devriye uçuşları yapıyorlar.

Türkiye ile Rusya arasında Kuzey Suriye konusunda varılan mutabakatın dışında kalan Kamışlı'da, Şam rejimi ve YPG'li teröristler bulunuyor. Kentteki havaalanı yıllardır Suriye ordusu tarafından kontrol ediliyor ve Şam ile kuzeyin bağlantısını sağlıyor.