Rusya ile Ukrayna arasındaki doğalgaz transit yolu krizi çözülemiyor
Rusya ile Ukrayna arasındaki gaz sorunlarının çözülememesi iki ülke arasındaki transit anlaşmanın imzalanamamasına neden oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Rusya lider Vladimir Putin, anlaşma koşullarının iki taraf için de kabul edilebilir olması gerektiğini savundu. Doğalgazın Ukrayna üstünden transit yoluyla Avrupa'ya iletilmesinin Rusya için daha maliyetli olduğunu vurgulayan Putin, buna rağmen Ukrayna ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.
Vladimir Putin, St. Petersburg'da Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile Yaşam İçin Muhalefet Platformu adlı hareketin lideri Viktor Medvedçuk arasındaki görüşmeye katıldı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki gaz sorunlarının ele alındığı bölümde Putin, iki ülke arasında transit anlaşmasının henüz imzalanmadığını anımsattı.
Rusya'nın bu anlaşmanın imzalanması için çabalayacağını kaydeden Putin, ancak anlaşma koşullarının iki taraf için de kabul edilebilir olması ve risk yaratmaması gerektiğini vurguladı.
Putin, Ukrayna üstünden gaz transitine devam edeceklerini söylemişti
Rusya lideri, dünkü büyük basın toplantısı sırasında bir soru karşısında, "TürkAkım ya da Kuzey Akım-2 gibi yeni doğalgaz boru hattı projelerine rağmen ülkemizde çıkarılan doğalgazın Ukrayna üstünden transit yoluyla başkalarına ulaştırılmasına devam edeceğiz. Doğalgazın Ukrayna üstünden transit yoluyla Avrupa'ya iletilmesi bizim için daha maliyetli ancak Rusya bu transit yolunu korumaya hazır" demişti.
Putin bir türlü neticeye ulaştırılamayan doğalgaz fiyatı görüşmeleri hakkındaysa, "Rusya hâlâ doğalgaz için Ukrayna'ya şu anda aldığından çok daha uygun bir fiyat sağlamaya hazır" açıklamasını yapmıştı.
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