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20 Ocak 2020 Pazartesi 11:25:23 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 11:51:59

Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni havadan bombaladı: 5 masum sivil öldü

Mazlum Suriyeliler acımasızca öldürülüyor. Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlerin, Rus savaş uçaklarınca bombalanması sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, sabah saatlerinde Halep'in batı kırsalındaki Kefer Teal ve Kefer Cum köylerine hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, saldırılarda Kefer Teal köyünde 3 ve Kefer Cum köyünde 2 olmak üzere toplam 5 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

BOMBALANAN SİVİLLER TÜRKİYE SINIRINA KAÇIYOR

Bu arada, Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan kırsal kesiminden Türkiye sınırı hattı yakınlarına göçü sürüyor.

Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerden yaklaşık 27 bin sivil, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri ile sınır hattındaki kamplar civarına göç etmişti.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti

1600'DAN FAZLA SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

AA

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