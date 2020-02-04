Rusya, Hindistan için S-400 üretimine başladı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Hindistan'a ihraç edilecek S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine başlandığını açıkladı.

Sputnik'e demeç veren Manturov, "Rusya, S-400 sistemlerini Hindistan'a anlaşmada öngörülen sürelerde teslim edecek. Ödeme de dahil olmak üzere tarafların üstlendiği tüm yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getiriliyor" dedi.

Manturov, Hindistan'a bir eğitim merkezi kurulması için çalışma yapıldığını da kaydetti.

Rusya ve Hindistan, Ekim 2018'de 5 S-400 bataryasının tedarikini öngören 5.4 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport'un tarihi boyunca imzaladığı en büyük anlaşma olduğu belirtilen bu anlaşma kapsamında sevkiyatın 2025'in ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.