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10 Eylül 2019 Salı 00:46:12 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 10:58:24

Rusya Federasyonu’ndaki yerel seçim

Rusya Federasyonu genelinde hafta sonu yapılan farklı düzeylerdeki yerel seçimlerin oy sayımları büyük oranda sona erdi.

Ülkenin 85 bölgesinde yapılan 5 bin farklı düzeydeki yerel seçimde halk 16 bölge valisi, 22 bölgenin şehir meclisi, 13 yasama meclisi, 3 belediye başkanı için sandık başına gitti.

Kesin olmayan seçim sonuçları Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından bölge bölge açıklandı.

Başta St. Petersburg, Sahalinsk, Başkurdistan gibi ülke genelindeki 16 farklı bölgenin valilik seçimlerinin tamamında daha önce mevcut vali ya da merkezi yönetim tarafından atanan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya Partisinin adayları olan vali vekilleri kazandı.

Diğer bölgelerde yapılan yerel düzeydeki seçimlerin galibi de iktidardaki Birleşik Rusya Partisi oldu.

Moskova Şehir Meclisinde çoğunluk Putin’in partisinde

Bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle günlerdir başkent Moskova sokaklarında muhaliflerin protesto gösterisinin adresindeki Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde sandıkların tamamı açıldı.

Beş yıl önceki seçimde yüzde 21,04 katılımın gerçekleştiği Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde bu dönemde de katılım oranı çok fazla değişmeyerek yüzde 21,77 olarak gerçekleşti.

Kesin olmayan sonuçlara göre şehir meclisindeki 45 sandalyenin 25’ini Putin’in Birleşik Rusya Partisinin desteklediği bağımsız adaylar kazanarak çoğunluğu elde etti. Birisi bağımsız olmak üzere toplam 20 kişi ise muhalefetin adayı olarak seçildi.

Önceki seçimde Rusya Birleşik Partisi Moskova Şehir Meclisinde 28 sandalye kazanmıştı.

Kremlin'den 'başarı' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, seçimlerde Birleşik Rusya Partisinin bazı yerde çok bazı yerde az sandalye alsa da seçimin tamamına bakıldığında ülke genelinde lider olduğunu söyleyerek “Genel olarak değerlendirildiğinde Birleşik Rusya Partisi oldukça başarılı.” ifadelerini kullandı.

Putin sandık başında: “Umarım iyi bir kişiye oy vermişimdir”

Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova’nın Duma meclisi için oy kullandı. Oy verdiği adayı bizzat tanıyıp tanımadığı sorulan Putin, “Hayır, tanımıyorum. Umarım iyi ve onurlu bir kişidir.” diye konuştu.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Duma meclisi için seçim yapıldı. Bilim Akademisi’nde kurulan sandıkta oyunu kullanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kremlin Sarayı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 45 koltuk için 225 adayın yarışıyor olmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Putin, şunları kaydetti:

    “Bazı ülkelerde 30, 50 veya 100 aday seçime katılabiliyor. Bu onların yaptığı işlerin kalitesini değiştirmiyor. Önemli olan miktar değil, niteliktir. Umarım bizim adaylarımız düzgün ve kıymetlidir.”

Oy verdiği adayı birebir olarak tanıyıp tanımadığı sorulan Putin, “Hayır, tanımıyorum. Umarım iyi ve onurlu bir kişidir.” şeklinde konuştu.

Muhalif lider Aleksey Navalniy ise, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Birleşik Rusya partisi bir önceki seçimde 45 koltuğun 40’ını elde etmişti. Bu seçimde öncekine göre kaybedecekleri her koltuk sayısı bizim için iyidir.” sözlerini kullandı.

(AA)

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