Rusya: Dünyanın nükleer silahtan arındırılması kurgudur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi konferansında kürsüye çıktı.

Rusya'nın Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na dahil olmayacağını vurgulayan Lavrov, "Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması, herkes için eşit ve bölünmez güvenlik koşullarının oluşturulması durumunda mümkün olacak." görüşünü paylaştı.

"Dünyanın nükleer silahtan arındırılması kurgudur." diyen Lavrov, ülkelere nükleer silahtan vazgeçmeleri için baskı kurulmasının tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

Bakan Lavrov, Rusya'nın Orta Doğu'da nükleer denemelerinin yasaklanmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nın devreye girmesi, Orta Doğu'da kitle imha silahlarından arındırılmış bölgenin oluşturulmasını zorlaştıracak." ifadesini kullandı.

İran ile nükleer anlaşmanın önemine değinen Lavrov, "Taraf ülkelerin, anlaşmanın korunması ve uygulanması için gerekli koşulları yaratması gerekiyor. Avrupalıların söz konusu çabalarını destekliyoruz. Maalesef şu ana kadar herhangi bir sonuç yok." dedi.

(AA)