Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: ABD, 'Vahşi Batı' zamanlarına geri dönüyor

  • Bist 100
    114717
  • Dolar
    5,9492
  • Euro
    6,6830
  • Altın
    291,0850
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dünyada yeni yıl heyecanı Dünyada yeni yıl heyecanı
Bakan Akar: Tezkerenin oylanmasının ardından gereğini yapacağız Bakan Akar: Tezkerenin oylanmasının ardından gereğini yapacağız
Galatasaray'da Maicon yeniden takıma katılabilir Galatasaray'da Maicon yeniden takıma katılabilir
Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı
Diyanet'ten yalanlama: "fıkıh dersi verecekleri" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır Diyanet'ten yalanlama: "fıkıh dersi verecekleri" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para veriyor? Çeyrek bilete ne kadar çıkar 2020? Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para veriyor? Çeyrek bilete ne kadar çıkar 2020?
Barış Pınarı Harekatı bölgesi Resulayn'da PKK/PYD'nin bombalı saldırısı önlendi Barış Pınarı Harekatı bölgesi Resulayn'da PKK/PYD'nin bombalı saldırısı önlendi
Rusya-İran-Esed üçlüsü Suriye'de 2019'da 3 bin 364 sivil öldürdü Rusya-İran-Esed üçlüsü Suriye'de 2019'da 3 bin 364 sivil öldürdü
Drone ile çorba servisi Drone ile çorba servisi
Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango çekilişi hangi kanalda? Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango çekilişi hangi kanalda?
Ulvi Alacakaptan: Sanatsal olan her şeyi yaparım, slogan atmam Ulvi Alacakaptan: Sanatsal olan her şeyi yaparım, slogan atmam
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor
Yeni vatandaşlık yasası Hindistan'ın geleceğini tehlikeye atıyor Yeni vatandaşlık yasası Hindistan'ın geleceğini tehlikeye atıyor
Yeni Zelanda 2020'ye girdi Yeni Zelanda 2020'ye girdi
Fenerbahçe'ye transferde UEFA ve TFF engeli Fenerbahçe'ye transferde UEFA ve TFF engeli
Başakşehir'den Göztepe'ye bir transfer daha! Şimdi de Kerim Frei... Başakşehir'den Göztepe'ye bir transfer daha! Şimdi de Kerim Frei...
Ünal Karaman'dan taraftarlara: 'Lütfen takımınıza sahip çıkın' Ünal Karaman'dan taraftarlara: 'Lütfen takımınıza sahip çıkın'
Yeni yıla ilk giren ülke neresi? 2020'ye ilk hangi ülke girdi? Yeni yıla ilk giren ülke neresi? 2020'ye ilk hangi ülke girdi?
Darbeci General Hafter hakkında detaylı bilgi Darbeci General Hafter hakkında detaylı bilgi
Yeni Zelanda 2020'ye girdi mi? Yeni Zelanda nerede? Yeni Zelanda haritada nerede? Yeni Zelanda 2020'ye girdi mi? Yeni Zelanda nerede? Yeni Zelanda haritada nerede?
Yeni Zelanda 2020'ye girdi Yeni Zelanda 2020'ye girdi
2020 Milli Piyango bileti sorgulama ekranı: Milli Piyango bileti sorgulama sayfası burada 2020 Milli Piyango bileti sorgulama ekranı: Milli Piyango bileti sorgulama sayfası burada
İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: ABD, 'Vahşi Batı' zamanlarına geri dönüyor Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: ABD, 'Vahşi Batı' zamanlarına geri dönüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Aralık 2019 Salı 13:47:31 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 14:42:38

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: ABD, 'Vahşi Batı' zamanlarına geri dönüyor

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin dış politikasını eleştirerek, "Hem Dışişleri Bakanlığı’nda hem de Beyaz Saray’da protokol inceliğinin gerektirdiği her şeyden yoksun kalma durumu var. Bana öyle geliyor ki, birçok şey orta öğretim dönemlerinde sıkça okuduğumuz Vahşi Batı’ zamanlarına geri dönüyor." açıklamasında bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Washington’a yaptığı ziyaretin ardından ABD yönetiminin yayınladığı fotoğrafı Sputnik’e değerlendiren Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova sert açıklamalarda bulunud. 

"VAHŞİ BATI" ZAMANLARINA GERİ DÖNÜYORLAR

"Burada, şu anki Amerikan gerçekliğinin anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Hem Dışişleri Bakanlığı’nda hem de Beyaz Saray’da protokol inceliğinin gerektirdiği her şeyden yoksun kalma durumu var. Buna böyle diyelim. Bana öyle geliyor ki, birçok şey orta öğretim dönemlerinde sıkça okuduğumuz ‘Vahşi Batı’ zamanlarına geri dönüyor. Bugün, kuralların, geleneklerin, formalitelerin hakim olduğu geleneksel alanın prensip olarak ABD'de nasıl tamamen ikincil bir plana gittiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

 
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ