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14 Ocak 2020 Salı 18:13:53 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 18:15:06

Rusya Dışişleri Bakanlığı: İran nükleer anlaşmasına karşı İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran nükleer anlaşmasına karşı 3 devletin İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararına ilişkin, "Bu karar, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın hedefleri ve anlamına karşı ve kabul edilemez." denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararının İran nükleer anlaşmasına karşı ve kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Rus Ria haber ajansının Dışişleri Bakanlığındaki kaynaklara dayandırdığı haberde, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı değerlendirildi.

Haberde, "Bu karar, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın hedefleri ve anlamına karşı ve kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı almıştı.

İhtilaf Çözüm Mekanizması, ilgili bakanlara herhangi bir sorunun çözümü için iki hafta süre tanıyor ancak tüm tarafların kabul etmesi durumunda bu süre uzatılabiliyor. Bir danışma kurulunun kurulmasına karar verilmesi durumunda ise 20 gün ek süre verilebiliyor.

Nükleer anlaşma
İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'ı durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Tahran, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

AA

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