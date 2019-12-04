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04 Aralık 2019 Çarşamba 18:31:42 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 18:33:00

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Bulgaristan'a 'TürkAkım inşaatını yavaşlatıyorlar' tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Eğer Bulgaristan projeyi gerçekleştirmek istemiyorsa, Güney Avrupa'da fırsatlarımızı gerçekleştirecek farklı yollar buluruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bulgaristan’ın TürkAkım doğal gaz boru hattının inşaatını kasıtlı olarak yavaşlattığını savunarak, "Eğer Bulgaristan projeyi gerçekleştirmek istemiyorsa, Güney Avrupa’da fırsatlarımızı gerçekleştirecek farklı yollar buluruz." dedi.

Putin, Rusya’yı ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Soçi kentinde görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Putin, "Sırbistan, TürkAkım’ın Güney Avrupa’da karada devam eden kısmı olan gaz iletim sisteminin inşasına katıldı. Boru hattının Sırbistan’daki inşaatı gelecek haftalarda tamamlanacak." diye konuştu.

Sırbistan’daki yer altı doğal gaz depolama tesislerinin kapasitelerinin artırılmasına yönelik anlaşma sağlandığını belirten Putin, "Sırbistan’daki yer altı gaz depolama tesislerinin kapasitesini 750 milyon metreküpten 2 milyar metreküpe çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Büyük çaplı enerji projelerinin Sırbistan için fayda sağlayacağını anlatan Putin, "Bu tür projelerin yalnızca Sırbistan için değil, aynı zamanda Balkanlar ve tüm Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı sağlayacağına eminiz." dedi.

TürkAkım boru hattının inşasıyla ilgili Bulgaristan’a yönelik eleştirilerde bulunan Putin, şunları kaydetti:

"Bulgaristan, Rus gazının Türkiye üzerinden Bulgaristan’a sevk edilmesi için Rusya’ya sağladığı güvencelere ve ilettiği taleplerine rağmen, ne kadar üzücü ve garip dursa da projenin inşaatını kasıtlı bir şekilde erteliyor. TürkAkım’ın Bulgaristan’daki inşaatına dair nasıl uygulanacağını göreceğiz. Eğer Bulgaristan projeyi gerçekleştirmek istemiyorsa, Güney Avrupa’da fırsatlarımızı gerçekleştirecek farklı yollar buluruz."

Vucic ise Rusya ile Sırbistan arasındaki iş birliğinin istikrarlı bir şekilde artığını belirterek, "Ordularımız arasında ve askeri-teknik alanlarda mükemmel bir iş birliğimiz var. Ordumuza verdikleri destekten ötürü Rusya’ya teşekkür ediyoruz. Putin bana hangi silahları almamız gerektiğine yönelik tavsiyede bulunmuştu, ben de onu dinledim, şimdi silahları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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