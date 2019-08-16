Rusya Devlet Başkanı Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu ödüllendirdi
Vladimir Putin, acil iniş yaparak uçağı mısır tarlasına indiren pilotu "Rusya’nın Kahramanı" ilan etti. Uçakta 234 kişi ve yedi mürettebat üyesi vardı. Takımın koordine çalışması sayesinde uçakta olan herkes hayatta kaldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 234 kişiyle birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra iki motoruna kuş girmesi sonrası Moskova yakınlarına inişi gerçekleştirilen uçağın pilotunu "Rusya’nın Kahramanı" ilan etti.
KABİN ÇALIŞANLARI DA ÖDÜLLENDİRİLDİ
Konuyla ilgili gerekli dosyaları imzaladığını belirten Putin, “Uçağın kaptanı ve ikinci pilotuna "Rusya’nın Kahramanı" ünvanı verilirken kabin çalışanlarına da "Cesaret Nişanı" verildi” ifadelerini kullandı.
234 kişi ve yedi mürettebat ile birlikte havalanan Ural Havayollarına ait bir Rus yolcu uçağının motoruna kalkışından kısa bir süre sonra iki kuş girmişti.
Motorları zarar gören uçak Moskova yakınlarındaki Zhukovsky Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki bir mısır tarlasına acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.
Rusya'da 234 yolcusu ile kalkıştan hemen sonra martı sürüsüne çarpan uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı. İşte mısır tarlasına inen uçağın görüntüleri
(İHA)
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