Rusya Devlet Başkanı Putin: Macaristan Türk Akımı ile kendi enerji güvenliğini sağlayabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan'ın Türk Akımı doğal gaz boru hattından doğal gaz alabileceğini ve bunun Macaristan'ın çıkarına olacağını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, ülkesinin Avrupa'ya doğal gaz ulaştırma konusunda Macaristan'ı önemli bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

Türk Akımı doğal gaz boru hattının inşasının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını, gelecek yıl ise Bulgaristan ve Sırbistan kısmında çalışmaların yapılacağını belirten Putin, Macaristan kısmında ise sadece 15 kilometrelik bölümde çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Putin, ''Macaristan'ın Türk Akımı doğal gaz boru hattına katılımı Macaristan'ın çıkarına. Macaristan bununla kendi enerji güvenliğini sağlayabilecek.'' dedi.

Macaristan ve Rusya'nın enerji alanındaki iş birliğinin devam ettiğine vurgu yapan Putin, Macaristan'ın petrol ihtiyacının yüzde 60'ını Rusya'dan karşıladığını ve Macaristan'ın tek nükleer tesisi konumundaki PAKS'a Rusya tarafından iki ek blok yapılması sürecinin devam ettiğini bildirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 30 artışla 7 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Putin, ikili ticaretin arttırılması konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Orban: Macaristan, bin 100 yıldır İstanbul-Moskova-Berlin üçgeni içinde yer alıyor ve bundan sonra da burada olacak

Putin, Başbakan Orban ile Suriye'deki son duruma dair bilgiler paylaştığını, Türkiye ile İran'ın ve Rusya'nın da büyük destek sağladığı Suriye Anayasa Komitesi toplantısının Cenevre'de bir kaç saat önce başladığını sözlerine ekledi.

Orban ise Macaristan'ın coğrafi olarak Rusya, Almanya ve Türkiye'nin ortasında yer aldığını, bu ülkelerle iyi geçinme politikası güttüğünü belirterek, ''Macaristan, bin 100 yıldır İstanbul-Moskova-Berlin üçgeni içinde yer alıyor ve bundan sonra da burada olacak. Macar siyasetinin amacı, bölgesel olarak Macaristan'ı birinci derecede etkileyen güçler başta olmak üzere dünyadaki tüm büyük güçlerle iyi geçinmek.'' ifadesini kullandı.

Ülkesinin enerji güvenliğine büyük önem verdiğini aktaran Orban, ''Macaristan'a Rusya doğal gazı sadece Ukrayna üzerinden gelebiliyorsa bu bizim egemenliğimiz açısından kötü bir durum. Macaristan'a farklı ülkeler üzerinden de gaz ulaşmasını istiyoruz. Türk Akımı bir seçenek. Ne kadar erken bağlanabilirsek o kadar iyi.'' diye konuştu.

Rusya ile Macaristan arasındaki ikili ticaret hacminin Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı ambargodan dolayı düşüş yaşadığına dikkati çeken Orban, son dönemde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin tekrar toparlandığını söyledi.

Orban, Macaristan'ın, NATO Büyükelçilerinin Ukrayna ile ilgili yayınlamak istediği ortak deklarasyonu veto ettiği şeklindeki haberlerle ilgiliyi soruya ise deklarasyon üzerinde görüşmelerin devam ettiği cevabını verdi.

AA