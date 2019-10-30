  • Bist 100
    98692
  • Dolar
    5,7051
  • Euro
    6,3618
  • Altın
    275,3660
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Falcao Real’e Falcao Real’e
Vur patlasın çal oynasın Vur patlasın çal oynasın
Calep Ekuban nihayet dönüyor Calep Ekuban nihayet dönüyor
ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım ABD Başkanı Trump'tan montajlı paylaşım
CHP’li başkanların kutlama kavgası CHP’li başkanların kutlama kavgası
Yedikleri nar hastanelik etti! Kahreden haber geldi Yedikleri nar hastanelik etti! Kahreden haber geldi
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Servis terörü son sürat Servis terörü son sürat
Güçlü toparlanma, güvenle taçlandı  Güçlü toparlanma, güvenle taçlandı 
Türk bankalarının temelleri sağlam Türk bankalarının temelleri sağlam
İntibakta yeni umut İntibakta yeni umut
Yeni vergi düzenlemesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda Yeni vergi düzenlemesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınında füzeli saldırı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınında füzeli saldırı
'Erdoğan'ın doğru direnişi, şimdiye kadar gösterilmiş en görkemli pozisyondur' 'Erdoğan'ın doğru direnişi, şimdiye kadar gösterilmiş en görkemli pozisyondur'
YPG elebaşına skandal ödül YPG elebaşına skandal ödül
Tehlike kapıda Tehlike kapıda
Rusya Devlet Başkanı Putin: Macaristan Türk Akımı ile kendi enerji güvenliğini sağlayabilecek Rusya Devlet Başkanı Putin: Macaristan Türk Akımı ile kendi enerji güvenliğini sağlayabilecek
Gözün vitamini lutein Gözün vitamini lutein
ABD'li milyarder Epstein'ın ölümünde cinayet şüphesi ABD'li milyarder Epstein'ın ölümünde cinayet şüphesi
Elma ye, kalbi koru Elma ye, kalbi koru
Boğa başında altın nöbeti Boğa başında altın nöbeti
İran bağlantılı 21 kurum ve 4 kişi, ABD ve Körfez'in terör listesinde İran bağlantılı 21 kurum ve 4 kişi, ABD ve Körfez'in terör listesinde
Sokak ortasında vahşet Sokak ortasında vahşet
Efsane geri dönüyor Efsane geri dönüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ekim 2019 Çarşamba 23:13:11 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 23:16:37

Rusya Devlet Başkanı Putin: Macaristan Türk Akımı ile kendi enerji güvenliğini sağlayabilecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Macaristan'ın Türk Akımı doğal gaz boru hattına katılımı Macaristan'ın çıkarına. Macaristan bununla kendi enerji güvenliğini sağlayabilecek." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan'ın Türk Akımı doğal gaz boru hattından doğal gaz alabileceğini ve bunun Macaristan'ın çıkarına olacağını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, ülkesinin Avrupa'ya doğal gaz ulaştırma konusunda Macaristan'ı önemli bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

Türk Akımı doğal gaz boru hattının inşasının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını, gelecek yıl ise Bulgaristan ve Sırbistan kısmında çalışmaların yapılacağını belirten Putin, Macaristan kısmında ise sadece 15 kilometrelik bölümde çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Putin, ''Macaristan'ın Türk Akımı doğal gaz boru hattına katılımı Macaristan'ın çıkarına. Macaristan bununla kendi enerji güvenliğini sağlayabilecek.'' dedi.

Macaristan ve Rusya'nın enerji alanındaki iş birliğinin devam ettiğine vurgu yapan Putin, Macaristan'ın petrol ihtiyacının yüzde 60'ını Rusya'dan karşıladığını ve Macaristan'ın tek nükleer tesisi konumundaki PAKS'a Rusya tarafından iki ek blok yapılması sürecinin devam ettiğini bildirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 30 artışla 7 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Putin, ikili ticaretin arttırılması konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Orban: Macaristan, bin 100 yıldır İstanbul-Moskova-Berlin üçgeni içinde yer alıyor ve bundan sonra da burada olacak
Putin, Başbakan Orban ile Suriye'deki son duruma dair bilgiler paylaştığını, Türkiye ile İran'ın ve Rusya'nın da büyük destek sağladığı Suriye Anayasa Komitesi toplantısının Cenevre'de bir kaç saat önce başladığını sözlerine ekledi.

Orban ise Macaristan'ın coğrafi olarak Rusya, Almanya ve Türkiye'nin ortasında yer aldığını, bu ülkelerle iyi geçinme politikası güttüğünü belirterek, ''Macaristan, bin 100 yıldır İstanbul-Moskova-Berlin üçgeni içinde yer alıyor ve bundan sonra da burada olacak. Macar siyasetinin amacı, bölgesel olarak Macaristan'ı birinci derecede etkileyen güçler başta olmak üzere dünyadaki tüm büyük güçlerle iyi geçinmek.'' ifadesini kullandı.

Ülkesinin enerji güvenliğine büyük önem verdiğini aktaran Orban, ''Macaristan'a Rusya doğal gazı sadece Ukrayna üzerinden gelebiliyorsa bu bizim egemenliğimiz açısından kötü bir durum. Macaristan'a farklı ülkeler üzerinden de gaz ulaşmasını istiyoruz. Türk Akımı bir seçenek. Ne kadar erken bağlanabilirsek o kadar iyi.'' diye konuştu.

Rusya ile Macaristan arasındaki ikili ticaret hacminin Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı ambargodan dolayı düşüş yaşadığına dikkati çeken Orban, son dönemde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin tekrar toparlandığını söyledi.

Orban, Macaristan'ın, NATO Büyükelçilerinin Ukrayna ile ilgili yayınlamak istediği ortak deklarasyonu veto ettiği şeklindeki haberlerle ilgiliyi soruya ise deklarasyon üzerinde görüşmelerin devam ettiği cevabını verdi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ