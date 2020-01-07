07 Ocak 2020 Salı 21:08:24 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 21:18:15
Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul'a geldi
Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak İstanbul'a indi. Putin, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.
Putin, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.
Putin, bugün Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelmişti.
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