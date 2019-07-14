Rusya’dan S-400 yaptırımı açıklaması: NATO silah pazarlamacısı mı?
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması ve ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım planlarının gündeme gelmesiyle ilgili Rus senatör Aleksey Puşkov önemli eleştirilerde bulundu.
Şu anda dünya silah pazarının patronu olan ABD’nin NATO ile ilişkisine değinen Puşkov sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Türkiye S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden” ifadelerini kullandı.
ABD’NİN SİLAH PAZARLAMACISI NATO
Rus senatör Puşkov NATO içindeki ülkelerin "sözde" eşit olduğunun altını çizerek “ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler." açıklaması yaptı.
S-400 İÇİN BAHANE: SİLAHLARINIZ NATO İLE UYUMLU OLACAK
En temelde ABD ile Türkiye’nin arasında kriz oluşturan resmi sebep S-400'lerin NATO sistemleri ile uyumlu olmaması gösterildi. ABD menşeli sistemlerin NATO ile uyumlu olması ve S-400'lerin NATO'nun savunma sisteminde bir açık oluşturabileceği konusunda tartışmalar devam ediyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Libya'da UMH, darbeci Hafter güçlerine ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi
- Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 45 kişi öldü
- Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 5 polis öldü
- İran'dan ABD ile müzakere yapıldığına dair iddialara yalanlama
- İranlı uzman, Türkiye'nin baskılara rağmen S-400 almasından övgüyle bahsetti