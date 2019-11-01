Rusya’dan NATO’ya suçlama
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’yu Ukrayna’daki tansiyonu artırmakla suçladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün yayınladığı açıklamada NATO’yu suçladı. Bakanlık açıklamasında NATO’yu, Ukrayna’da tansiyonu arttırmakla suçlarken müttefiklerin ülkeye askeri destek vererek ülkede bölünmelere neden olduğu kaydedildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada ise Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştireceğini ve Ukrayna Devlet Başkanı Vlaidmir Zelensky ile görüşeceğini ifade etmişti. Zelensky ise NATO üyesi olmaya yönelik hazırlıkları hızlandırmaya hazır olduklarını dile getirmişti.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Yüzyılın Anlaşması planını bozmak hepimiz için farz
- Katar Başbakanı Al Sani: Ortak paydalarımız iş birliği fırsatları sunmaktadır
- AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
- Körfez'in Barış Pınarı yalanları
- ABD’nin skandal kararına tepkiler devam ediyor! İşte o mektup...