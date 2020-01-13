Rusya Dışişleri Bakanlığı: Hafter ve Serrac bugün Moskova'da bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Fayiz Sarrac ve Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter bugün Moskova'da bir araya gelecek.

Hafter ve Serrac'ın kritik teması Rusya ve Türkiye gözetiminde olacak.