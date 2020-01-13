13 Ocak 2020 Pazartesi 09:35:35 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 09:37:40
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Hafter ve Serrac bugün Moskova'da bir araya gelecek
Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hafter ve Serrac’ın bugün Moskova’da bir araya geleceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Fayiz Sarrac ve Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter bugün Moskova'da bir araya gelecek.
Hafter ve Serrac'ın kritik teması Rusya ve Türkiye gözetiminde olacak.
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