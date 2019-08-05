Rusya’dan hayalet İHA
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin ağır silahlı insansız hava aracı Okhotnik'in (Avcı) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Sukhoi Tasarım Ofisi'nin geliştirdiği Okhotnik'in, 20 dakika süren uzun süreli ilk uçuşunun, bir askeri tesiste başarıyla tamamlandığı ve uçuş sırasında 600 metre irtifaya ulaşıldığı belirtildi. Okhotnik'in, 20 ton yük kapasitesine sahip olduğu ve radara yakalanmama özelliği bulunduğu belirtildi. Geliştirme çalışmaları 2012 yılında başlayan yeni İHA, bu yılın başlarında ilk kez Novorsbirk Uçak Üretim Birliği tesislerinde görüntülenmişti.
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