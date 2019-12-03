Rusya’dan ABD’li astronota cesaret madalyası

  • Bist 100
    108319
  • Dolar
    5,7475
  • Euro
    6,3686
  • Altın
    270,6530
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Arabuluculuk sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sonuçları nereden açıklanacak? Arabuluculuk sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sonuçları nereden açıklanacak?
Rusya’dan ABD’li astronot Nick Hague'a cesaret madalyası taktı Rusya’dan ABD’li astronot Nick Hague'a cesaret madalyası taktı
Çağatay Ulusoy sevgilisinin sözünden çıkmayacak! Çağatay Ulusoy sevgilisinin sözünden çıkmayacak!
F.Bahçe yıldız futbolcuyu takibe aldı F.Bahçe yıldız futbolcuyu takibe aldı
Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Tel Abyadlı çocukların yüzü gülüyor Tel Abyadlı çocukların yüzü gülüyor
Galibiyet sonrası 'Asker selamı'nı çaktılar! Hazmedemeyip soruşturma açtılar Galibiyet sonrası 'Asker selamı'nı çaktılar! Hazmedemeyip soruşturma açtılar
Yasemin Özilhan'ın kızlarıyla başı dertte! Yasemin Özilhan'ın kızlarıyla başı dertte!
Dünyada bir ilk olacak! Patentini aldığı yöntemle makine üretimine başladı Dünyada bir ilk olacak! Patentini aldığı yöntemle makine üretimine başladı
Bursa'da 4 yaşındaki oğlunu AVM'ye terk eden anne polis zoruyla duruşmaya getirildi Bursa'da 4 yaşındaki oğlunu AVM'ye terk eden anne polis zoruyla duruşmaya getirildi
Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasındaki eşinden yeni açıklama: Neden sakladı? Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasındaki eşinden yeni açıklama: Neden sakladı?
Rıdvan Dilmen isyan etti! Rıdvan Dilmen isyan etti!
Erman Toroğlu saçlarını boyadı alay konusu oldu Erman Toroğlu saçlarını boyadı alay konusu oldu
Trabzonspor, İngiliz futbolcudan beklediği verimi alamadı Trabzonspor, İngiliz futbolcudan beklediği verimi alamadı
Batı ülkeleri, Rusya tehdidi konusunda samimilerse Türkiye'ye muhtaçlar Batı ülkeleri, Rusya tehdidi konusunda samimilerse Türkiye'ye muhtaçlar
Eski kız arkadaşının sevgilisini öldüren sanık, "Kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapse mahkum oldu Eski kız arkadaşının sevgilisini öldüren sanık, "Kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapse mahkum oldu
Belediye Başkanı başlık parasını kaldırdı, altın takma fiyatı indirildi! Belediye Başkanı başlık parasını kaldırdı, altın takma fiyatı indirildi!
PISA testi nedir? PISA sınavı sonuçları açıklandı! İşte PISA sıralaması.. PISA testi nedir? PISA sınavı sonuçları açıklandı! İşte PISA sıralaması..
Rusya’dan ABD’li astronota cesaret madalyası Rusya’dan ABD’li astronota cesaret madalyası
Katar bankacılık ve emlakta 7 milyar dolar daha yatırım yapacak Katar bankacılık ve emlakta 7 milyar dolar daha yatırım yapacak
Rusya, hava savunma sistemlerini Norveç sınırına kurdu Rusya, hava savunma sistemlerini Norveç sınırına kurdu
Kasım ayının zam şampiyonu domates Kasım ayının zam şampiyonu domates
Özel halk otobüslerinde hasılat esaslı vergi dönemi Özel halk otobüslerinde hasılat esaslı vergi dönemi
BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişik BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişik

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Aralık 2019 Salı 11:20:41 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 11:29:01

Rusya’dan ABD’li astronota cesaret madalyası

ABD’li NASA astronotu Nick Hague, geçen yıl Soyuz insanlı uzay aracının lansmanında sergilenen cesaret ve profesyonellik için prestijli devlet madalyasına layık görüldü.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz aylarda, NASA astronotu Nick Hague’a, Rusya’nın roket ve uzay sektöründeki şirketlerin çalışanlarına ve diğer devlet çalışanları olmak üzere 12 kişiye uzay araştırmalarında elde ettikleri başarıdan dolayı cesaret madalyası verilmesi konusundaki kararnameyi imzalamıştı.

ABD vatandaşı Nick Hague’a madalyanın, Baykonur kozmodromunda acil bir durum ortaya çıktığında hayati risk koşullarında görevini yerine getirirken cesaret ve yüksek profesyonellik gösterdiği için verildiği açıklandı.

ASTRONOTLARIN FIRLATILMA ESNASINDA ROKET PATLAMIŞTI

11 Ekim 2018’de Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA’dan astronot Nick Hague’u taşıyacak Soyuz roketi fırlatılışı esnasında arıza yapmıŞ MS-10 uzay aracındaki mürettebat uçuşu başarıyla iptal etmiş ve balistik inişe geçirmişti.

Soyuz MS-10 uzay aracı Kazak bozkırlarına iniş yaptmıştı. Bu, Rusya’da yapılan lansmanlarda son 35 yılda insanlı bir uzay aracının fırlatılmasında meydana gelen ilk acil durum olmuştu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ