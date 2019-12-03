Rusya’dan ABD’li astronot Nick Hague'a cesaret madalyası taktı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz aylarda, NASA astronotu Nick Hague’a, Rusya’nın roket ve uzay sektöründeki şirketlerin çalışanlarına ve diğer devlet çalışanları olmak üzere 12 kişiye uzay araştırmalarında elde ettikleri başarıdan dolayı cesaret madalyası verilmesi konusundaki kararnameyi imzalamıştı.

ABD vatandaşı Nick Hague’a madalyanın, Baykonur kozmodromunda acil bir durum ortaya çıktığında hayati risk koşullarında görevini yerine getirirken cesaret ve yüksek profesyonellik gösterdiği için verildiği açıklandı.

ASTRONOTLARIN FIRLATILMA ESNASINDA ROKET PATLAMIŞTI

11 Ekim 2018’de Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA’dan astronot Nick Hague’u taşıyacak Soyuz roketi fırlatılışı esnasında arıza yapmıŞ MS-10 uzay aracındaki mürettebat uçuşu başarıyla iptal etmiş ve balistik inişe geçirmişti.

Soyuz MS-10 uzay aracı Kazak bozkırlarına iniş yaptmıştı. Bu, Rusya’da yapılan lansmanlarda son 35 yılda insanlı bir uzay aracının fırlatılmasında meydana gelen ilk acil durum olmuştu.