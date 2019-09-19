Rusya’da virüs alarmı

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’nin biyolojik silah üretmek için kullandığı tahmin edilen Koltsovo şehrindeki “Vektör” isimli Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nde korkunç bir patlama meydana geldi. Çiçek hastalığı, ebola, HIV ve hepatit gibi ölümcül ve son derece tehlikeli virüsler üzerinde araştırmaların yapıldığı laboratuvarın camları kırıldı. Çıkan yangında bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının vücudunda 3. derece yanıklar oluştuğu, durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

HALKA ‘PANİK YAPMAYIN’ ÇAĞRISI

Patlama sonrası olağanüstü hal ilan edilen bölgeye, 13 itfaiye aracıyla 38 itfaiye görevlisi sevk edildi. Rus yetkililer, halkın panik yapmaması gerektiğini, bölgede tehlikeli madde salınımı olup olmadığının araştırıldığını söyledi. Aynı laboratuvarda çalışan bir teknisyen, 2004 yılında yanlışlıkla ebola virüsü taşıyan iğneyi eline batırmasının ardından hastalanarak hayatını kaybetmişti. Ayrıca laboratuvar, dünya üzerinde çiçek hastalığı virüsünün resmi olarak depolandığı 2 tesisten biri olarak biliniyordu.