19 Mart 2020 Perşembe 11:10:46 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:12:03
Rusya corona virüsten ilk ölümü duyurdu
Reuters'ta yer verilen son dakika gelişmesine göre, Rusya corona virüsten ilk ölümü duyurdu.
Rusya corona virüsten 79 yaşındaki bir hastanın Moskova'daki bir hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.
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