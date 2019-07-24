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24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:44:50 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:48:11

Rusya, Çin'in S-400'lerinin ikinci partisinin teslimine deniz yoluyla başladı

Rus askeri kaynaklar, ikinci parti S-400 hava savunma sistemlerinin Çin'e teslimatının deniz yoluyla başladığını bildirdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya’nın Çin’e yönelik S-400 teslimatının ikinci aşamasının başladığı belirtildi.

İsminin gizli kalması şartıyla TASS haber ajansına konuşan bir Rus askeri kaynak, konuyla ilgili olarak, “Rusya, S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci partisinin Çin’e deniz yoluyla teslim etme operasyonu başladı.” sözlerini kullandı.

Askeri kaynak, ikinci partinin tamamının Çin’e ulaşması için en az üç geminin kullanılacağını ifade etti.

Gönderilecek ilk partide, regüler komuta merkezi, bir S-400 fırlatma rampası, enerji kaynağı ve ek donanımların bulunacağı bildirildi. Son geminin gönderileceği tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.

İLK PARTİ DENİZDE ÇIKAN FIRTINA NEDENİYLE ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Rusya'nın Ocak 2018’de Çin'e gönderdiği ilk parti S-400 hava savunma sistemlerinin zarar görmesi üzerine gemiler Rusya’nın kuzeyindeki St. Petersburg yakınlarındaki Ust-Luga limanına geri dönmüştü.

ZARAR GÖREN S-400'LER İMHA EDİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bu yılın şubat ayında gerçekleştirilen DEX-2019 savunma fuarında bir basın toplantısı gerçekleştiren Rostech Başkanı Sergey Çemezov, “Geçtiğimiz yıl Çin'e yapılan ilk teslimat sırasında füzeleri taşıyan gemiye fırtına vurdu, S-400'ler kullanılamaz hale geldi. Biz tüm partiyi imha etmek zorunda kaldık. Ancak o partinin teslimatını hızlı bir şekilde Çin’e yeniden yapacağız.” açıklamasında bulunmuştu.

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