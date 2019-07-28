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28 Temmuz 2019 Pazar 11:20:14 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:56:39

Rusya Büyükelçisi: Türkiye vatandaşlarına yönelik yeni vize kolaylığının yürürlüğe girmesi için birkaç güne ihtiyaç var

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye vatandaşları için vize serbestisinin genişletilmesine yönelik adımın henüz yürürlüğe girmediğini, bunun gelecek günlerde karşılıklılık ilkesi çerçevesinde gerçekleşeceğini ifade etti. Yerhov, bu tip pasaport sahiplerine acele etmemelerini belirterek birkaç güne ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahibi Türkiye vatandaşlarına vizesiz Rusya’ya seyahat imkânı veren kararnameyi imzalaması ile ilgili Sputnik’e konuşan Yerhov şunları söyledi: "Kararname doğrultusunda hizmet pasaportu ile hususi pasaport sahipleri vizesiz Rusya’ya rahatça girebilecek. Bu imkândan yararlanabilecek çok sayıda kişi var. Ancak ne şimdi ne de yarın. Bu anlaşmayı karşılıklı düzeyde resmileştirmek için birkaç güne, belki de bir-iki haftaya ihtiyacımız var."

Rusya’nın resmi olarak bir nota ile Türkiye tarafına böyle bir adım atacağını bildirmesi gerektiğini belirten Yerhov’a göre, Türkiye’nin de yine bir nota ile bu tür pasaport sahibi vatandaşlarının seyahatlerine izin vermeye hazır olduğunu doğrulaması gerekiyor.

Yerhov, "Herşey karşılıklı çerçevede yapılıyor, zira bu ilke çok önemli. Şimdi Rusya vatandaşları Türkiye’ye umumi pasaportları ile vizesiz seyahat edebiliyor. Hizmet pasaportu sahipleri ise gidemiyor, bu konuda belli prosedürler var" dedi.

Rusya ve Türkiye’nin pasaportlara yönelik farklı yaklaşımları olduğunu kaydeden Yerhov şu ifadeleri kullandı: "Rusya’da hususi pasaportlar yok. Ancak oldukça geniş kategorideki Rusya vatandaşlarının hizmet pasaportu alma hakkı var. Bu sadece yurtdışındaki kurumlarda ya da devlet kurumlarına bağlı olarak yurtdışında seyahatte bulunan kişileri kapsamıyor. Türkiye’de ise halihazırda hizmet pasaportları olanlar mevcut. Huhusi pasaport sahibi olanlar da oldukça fazla, yüzlerce kişi var. Bu tür pasaportları olanlar havalimanına acele etmesinden. Konuyu çözüme kavuşturmak için birkaç güne ihtiyacımız var."

(Sputnik)

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