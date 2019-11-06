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06 Kasım 2019 Çarşamba 11:04:43 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 11:07:26

Rusya, birkaç ay içinde Pantsir-S füze sistemlerini teslim edecek

Rusya, önümüzdeki birkaç ay içinde kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar sistemi olan Pantsir-S'leri Sırbistan'a teslim edecek.

TM Dijital Haber Merkezi

Pantsir-S füze sistemlerinin üretici şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mikheyev, "Rusya önümüzdeki birkaç ay içinde Pantsir-S füze sistemlerini imzalı sözleşme uyarınca teslim edecek." dedi.

Mikheyev açıklamasının devamında, "Füze sistemleri bir araya getiriliyor ve Sırp uzmanları eğitiliyor. Her şey plana uygun gidiyor, gecikme yaşanmıyor. Eğitim yakında tamamlanacak ve Rus tarafı teslimatlara başlayacak." ifadelerini kullandı.

24 Ekim'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, Belgrad'ın Rusya'nın Pantsir-S füze sistemlerini satın aldığını söylemişti.

Füze ve uçaksavar sistemi Pantsir-S'in özellikleri

Kendinden tahrikli karadan havaya uçaksavar füze kompleksi Pantsir-S, tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.

Pantsir-S1 de, kruz füzelerine ve İHA'lar da dahil alçak irtifalı hava hedeflerine karşı koruma sağlar.

Pantsir-S1'in temel özelliği, hem uçaksavar silahlarıyla hem de füze silahlarıyla donatılmış olmalarıdır. Tor-M2 adlı uçaksavar füze sistemiyle birlikte Pantsir, hareket halinde hedeflere ateş açma kapasitesine sahip tek hava savunma aracı durumundadır.

Rus yapımı füze savunma sistemi Pantsir-S1, Cezayir, Irak, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Ürdün ve Brezilya gibi ülkeler tarafından satın alındı. Pantsirlerin üstün özelliklerinden biri, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda kullanılmasıdır. Örneğin; bu sistemler Suriye'de +50 derecede, Arktik'teyse -50 derecede askeri görevlerini yerine getiriyor.

12 57E6E tipi güdümlü uçaksavar füzesi kapasiteli 2 fırlatma mekanizması

15 metre-15 kilometre irtifadaki, 1.2-20 kilometre mesafedeki hava hedeflerini imha etme kapasitesine sahip.

Söz konusu füzeler, insansız olarak kontrol edilebilir - kompleks hedefi kendi yakalarken operatöre sadece butona basmak kalıyor.

30 milimetre kalibreli 2A38M tipi otomatik uçaksavar makineli tüfeği

Etkili atış menzili 4 kilometre olup atış hızı dakikada 5000 atıştır.

Düşmana ait uçak veya helikopter doğrudan görüş alanına girecek kadar yaklaştığında kullanılır.

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