Rusya: Basra Körfezi'ndeki gerilimin tırmanması bizi kaygılandırıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le görüşmesinin başında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Basra Körfezi'ndeki gerilimin tırmanması bizi kaygılandırıyor. Bazı batılı meslektaşlarımızın bu bölgedeki durumu suni şekilde kışkırttığını görüyoruz" dedi.

Bu tür girişimler karşısında hem Rusya hem de İran'ın bu önemli bölgede eşit ve karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliği önerdiğini kaydeden Lavrov, "Rusya, Basra Körfezi'nde kolektif güvenlik konsepti önerdi. İranlı dostlarımız da, Hürmüz Barış Girişimi'ni sundu. Her iki teklif de, bölgede istikrarın sağlanması için çabaların birleştirilmesini öngörüyor. Bunun doğru yönde bir adım olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD, SURİYE VE IRAK HALKINI KANA BULADI"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, ABD'nin Suriye ve Irak'taki hedeflere yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi. ABD'nin Irak ve Suriye halkını kana buladığını belirten Zarif, ABD'lilerin kısa süre önce Irak'ta gerçekleştirdiği eylemin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Zarif, Rusya ve İran'ın ise hem Suriye hem de Irak'ta barışın sağlanması için çaba gösterdiğinin altını çizerek, "Ülkelerimizin Astana formatında gerçekleştirdiği işbirliği bunun açık bir kanıtı" diye ekledi.