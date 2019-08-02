  • Bist 100
    100.405
  • Dolar
    5,5877
  • Euro
    6,1972
  • Altın
    257,5884
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması
AB Komisyonu Başkanı'ndan göç açıklaması: Yeni bir anlaşma önermek istiyorum AB Komisyonu Başkanı'ndan göç açıklaması: Yeni bir anlaşma önermek istiyorum
Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi
Monaco'dan Falcao açıklaması: Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli Monaco'dan Falcao açıklaması: Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli
MHP'den İP açıklaması: Bu tarihi davete icabet; aynı ölçüde tarihi, vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur MHP'den İP açıklaması: Bu tarihi davete icabet; aynı ölçüde tarihi, vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur
Kırıkkale'deki bekçi cinayeti: 2 gözaltı Kırıkkale'deki bekçi cinayeti: 2 gözaltı
KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılacak? KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılacak?
Melih Gökçek: Mansur Yavaş ''çocuk evlerini'' tasarruf adı altında kapatacak Melih Gökçek: Mansur Yavaş ''çocuk evlerini'' tasarruf adı altında kapatacak
Euromos'ta '2 bin 200 yıllık beyin ameliyatı' izleri Euromos'ta '2 bin 200 yıllık beyin ameliyatı' izleri
Adana'da boğulan kişinin cesedi kıyıya vurdu Adana'da boğulan kişinin cesedi kıyıya vurdu
Ahlat'ta 883 yıllık kitabe bulundu Ahlat'ta 883 yıllık kitabe bulundu
Galatasaray - Akhisarspor Süper Kupa maç bileti satışta Galatasaray - Akhisarspor Süper Kupa maç bileti satışta
Esenyut'ta önce sopayla dövüp sonra ateş etti Esenyut'ta önce sopayla dövüp sonra ateş etti
Rusya: Avrupa ülkelerini Suriye topraklarını terk etmeye çağırıyoruz Rusya: Avrupa ülkelerini Suriye topraklarını terk etmeye çağırıyoruz
Rusya, yeni nesil hayalet stratejik bombardıman uçağı Tupolev PAK DA'nın test uçuşlarına başladı Rusya, yeni nesil hayalet stratejik bombardıman uçağı Tupolev PAK DA'nın test uçuşlarına başladı
Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı
Endonezya'da çok şiddetli deprem! Alarm verildi Endonezya'da çok şiddetli deprem! Alarm verildi
Yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Kadıköy'ün göbeğinde toplu mezar! Yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Kadıköy'ün göbeğinde toplu mezar!
2019 yılında fındık ihracatında hedef 2,5 milyar dolar 2019 yılında fındık ihracatında hedef 2,5 milyar dolar
Tayland, ses hızının üç katına çıkabilen Hint-Rus ortak yapımı Supersonik füzeyi satın almak istiyor Tayland, ses hızının üç katına çıkabilen Hint-Rus ortak yapımı Supersonik füzeyi satın almak istiyor
Şehit eşinden AYM’ye tepki: Kabul edilemez Şehit eşinden AYM’ye tepki: Kabul edilemez
Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanlığı için üç aday var Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanlığı için üç aday var
Doğu Akdeniz'deki Lübnan-İsrail krizi Türkiye'ye yarayabilir Doğu Akdeniz'deki Lübnan-İsrail krizi Türkiye'ye yarayabilir
Galatasaray hazırlık maçında Panathinaikos'u konuk edecek Galatasaray hazırlık maçında Panathinaikos'u konuk edecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ağustos 2019 Cuma 15:31:09 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:34:30

Rusya: Avrupa ülkelerini Suriye topraklarını terk etmeye çağırıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, ABD'nin Suriye'deki varlığının yasa dışı olduğunu belirterek, "Biz her zaman ABD'yi ve Suriye topraklarında yasa dışı asker bulunduran Avrupa ülkelerini egemen ülkenin topraklarını terk etmeye çağırıyoruz." dedi.

   Lavrentiev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı'nın ardından yaptığı basın toplantısında, Suriye krizinin çözülmesinde Astana formatının etkili mekanizma olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.      

 Irak ile Lübnan'ın Astana sürecine gözlemci olarak katılmasıyla görüşmelerin yeni boyut kazandığını belirten Lavrentiev, Astana formatı çerçevesindeki iş birliğinin, terörle mücadelenin başarılı olduğunu kanıtladığını dile getirdi.      

 Lavrentiev, İdlib bölgesinde çok sayıda radikal grup üyelerinin bulunduğuna dikkati çekerek, "İdlib'de terörle mücadele devam edecek." ifadesini kullandı.      

 - "Onların kendi milli çıkarlarını izlediğini anlıyoruz"      

ABD'nin Suriye'deki varlığının yasa dışı olduğu değerlendirmesinde bulunan Lavrentiev, şunları söyledi:      

"Biz her zaman ABD'yi ve Suriye topraklarında yasa dışı asker bulunduran Avrupa ülkelerini egemen ülkenin topraklarını terk etmeye çağırıyoruz. Onlar varlığını DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmeyi gerekçe olarak gösteriyor ancak onların kendi milli çıkarlarını izlediğini anlıyoruz."      

Lavrentiev, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerinin Suriye'den çıkarılacağı açıklamasının aksine asker sayısının arttığını sözlerine ekledi.      

 - "Anlaşmazlıkların giderilmesini sağlayacağından umutluyuz"      

 İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı da toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerin başarılı geçtiğini vurguladı.      

 Irak ile Lübnan'ın yeni gözlemci olarak görüşmelere katılmasıyla Astana sürecinde, Suriye'nin komşu ülke sayısının genişlediğini ifade eden Hacı, "Suriye'nin tüm komşu ülkelerinin Astana sürecinde bulunmasının, sorunun çözülmesi ve anlaşmazlıkların giderilmesini sağlayacağından umutluyuz." diye konuştu.      

Suriye rejiminin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi, düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Komitesinin oluşturulması sürecinde ilerleme kaydedildiğinin altını çizerek, "Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi'nin Şam ziyaretinden sonra Suriye ile Pedersen arasında anlaşma sağlanmıştı. Pedersen'in bu anlaşmayı diğer taraflara iletmesi gerekti. O, bu görevi yaptı mı veya yapıyor mu yakında öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.      

 Caferi ayrıca Astana sürecini desteklediklerini ve bu süreci ilerletmek niyetinde olduklarını kaydetti.      

(AA)

Yolcu otobüsü yandı: 2'si çocuk 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Gökçek 'inanılmaz' deyip duyurdu! Yavaş skandal talimatı verdi...
Monaco'dan Falcao açıklaması: Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli
Doğu Akdeniz'deki Lübnan-İsrail krizi Türkiye'ye yarayabilir
Tayland, Hint-Rus ortak yapımı Supersonik füzeyi satın almak istiyor
Biri daha gitti! Kennedy laneti
Apartmanda ilginç olay... Bütün komşularına uzaklaştırma kararı aldırdı!
Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı
Sel suları ile şehre gelen timsah, köpeğe saldırdı
İşgalcilerle iyi geçineceğinin sözünü vermişti! Suudi Arabistan dediğini yaptı!
300 bin TL ödülle aranıyordu... Teslim oldu!
Galatasaray, Emre Mor'u açıkladı
Büyük Şeytan'dan kirli oyun! 'Yüzyılın Şamarı!'
Temmuz'da ihracat rekoru kırıldı
Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
İstiklal Caddesi'nde gökten para yağdı
Ekrem İmamoğlu'ndan baldız kıyağı!
İçişleri'nden flaş açıklama
Ünlü isimler yalnız bırakmadı! Demet Akalın konser gelirini bakın ne yapacak!
"ABD ile uzlaşamazsak güvenli bölgeyi tek başımıza oluştururuz"
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ