19 Ocak 2020 Pazar 18:05:27 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 18:37:40
Rusya'dan flaş Libya açıklaması: Ateşkesin bozulması için provokasyonlar oluyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, "Libya'da ateşkesin bozulması için provokasyonlar oluyor, buna dikkat çekiyoruz" dedi.
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