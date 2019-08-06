Rusya askeri haberleşme uydusunu uzaya gönderdi

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Blagovest askeri haberleşme uydusunu taşıyan Proton-M taşıyıcı roketinin salı günü Kazakistan'da bulunan, dünyanın en eski ve en büyük uzay fırlatma üssü olan Baykonur Uzay Üssü’nden yörüngesine fırlatıldığı bildirildi.

Roket, Türkiye saati ile 00:56'da fırlatıldı ve 01:06'da uydu taşıyıcı roketin üçüncü aşamasından da başarıyla ayrılarak yörüngesine yerleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından işletilen bir dizi askeri iletişim uydusu olan Blagovest haberleşme sistemi, Rus askeri üsleri arasında özel Ka- ve Q-band bağlantıları sağlaması amacıyla üretildi ancak Rus hükümeti uzay aracının sivil iletişim için de donatıldığını belirtti.

Bugün yapılan fırlatma ile birlikte Blagovest takım uydu sisteminin sonuncusu da gönderilmiş oldu. Dört uydudan oluşan sistemin ilki Ağustos 2017'de ve diğerleri ise Nisan 2018 ve Aralık 2018'de fırlatılmıştı.

Blagovest uydularının tahmini ömrünün en az on beş yıl olduğu bildirilirken, ağırlığının ise 3 bin 227 kilogram olduğu açıklandı.