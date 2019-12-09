Rusya, Arktika’da S-400’lerle 'füzesavar kubbe’ oluşturacak
Rusya donanmasının Kuzey Filosu’nun tüm birliklerinin gelecek birkaç yıl içinde S-400 füze savunma sistemleri ile donatılacağı belirtildi. Böylece Arktika bölgesinde fiilen bir füzesavar kubbe oluşturulacak.
Rusya’nın Kuzey filosu Komutanı Aleksandr Moiseyev, Arktika bölgesindeki uçaksavar ve radyo-teknik birliklerinin yeniden silahlanma sürecinden geçtiğini söyledi. Rusya’nın en gelişmiş uzun menzilli hava savunma sisteminin bu birliklere gönderileceğini belirten Moiseyev, “Bölgedeki tüm askeri birlikler gelecek yıllarda S-400’le donatılacak” dedi.
Moiseyev’e göre, bu adım Arktika’nın Rusya’ya ait olan bölgesini koruyacak ve fiilen bir füzesavar kubbe oluşturacak, böylece bölge düşman uçakları ve füzeleri dahil olmak üzere her türlü silah için geçilmez olacak.
Moiseyev, S-400’ün halihazırda Novaya Zemlya’daki füze ve uçaksavar birliğine konuşlandırıldığını kaydetti.
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