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09 Aralık 2019 Pazartesi 18:25:43 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 18:39:50

Rusya, Arktika’da S-400’lerle 'füzesavar kubbe’ oluşturacak

Rusya donanmasının Kuzey Filosu’nun tüm birliklerinin gelecek birkaç yıl içinde S-400 füze savunma sistemleri ile donatılacağı belirtildi. Böylece Arktika bölgesinde fiilen bir füzesavar kubbe oluşturulacak.

Rusya’nın Kuzey filosu Komutanı Aleksandr Moiseyev, Arktika bölgesindeki uçaksavar ve radyo-teknik birliklerinin yeniden silahlanma sürecinden geçtiğini söyledi. Rusya’nın en gelişmiş uzun menzilli hava savunma sisteminin bu birliklere gönderileceğini belirten Moiseyev, “Bölgedeki tüm askeri birlikler gelecek yıllarda S-400’le donatılacak” dedi.

Moiseyev’e göre, bu adım Arktika’nın Rusya’ya ait olan bölgesini koruyacak ve fiilen bir füzesavar kubbe oluşturacak, böylece bölge düşman uçakları ve füzeleri dahil olmak üzere her türlü silah için geçilmez olacak.

Moiseyev, S-400’ün halihazırda Novaya Zemlya’daki füze ve uçaksavar birliğine konuşlandırıldığını kaydetti.

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