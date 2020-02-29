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29 Şubat 2020 Cumartesi 09:47:22 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 09:55:43

Rusya, Antarktika'ya yeni hava savunma tümeni kurdu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Antarktika'ya yeni hava savunma tümeni kurduklarını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Antarktika'daki faaliyetlerinden bahsetti. Antarktika'da eğitim ve tatbikatlara devam edildiğini söyleyen Şoygu, Kuzeydoğu Geçidi’nin koruma altında olduğunu ifade ederek Kuzey Filo’nun her yıl Hava İndirme Kuvvetleri, Hava ve Uzay Kuvvetleri ve Özel Operasyon Kuvvetleri tarafından önemli sanayi hedeflerini koruma ve Rusya’nın Arktik bölgesindeki ekonomik çıkarlarını koruma amacıyla tatbikatlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın en önemli amaçlarından birinin Antarktika'da faaliyet gösteren ordu birliklerinin güçlendirilmesi olduğunu ifade eden Şoygu, “Orada askeri altyapısını oluşturmak için güvenli bir temel oluşturduk. Arktik adalarda, askerlerin rotasyon temelinde görev yaptığı ve dünyada eşi benzeri olmayan idari ve meskun kompleksler inşa edildi” dedi.

Şoygu, Antarktika’da silahlanma ve üslerin güçlendirilmesiyle ilgili ise “Toplamda bu yılın sonuna kadar, zorlu Arktik koşullarda kullanıma uyarlanan 180’den fazla silah ve askeri teçhizat Kuzey Filosu’na dahil olacak. Kuzey Filo’nun envanterine en kısa zamanda Borey-A sınıfından ‘Knyaz Vladimir’ adlı ilk nükleer füze kruvazörü ile ‘Amiral Kasatonov’ adlı firkateyn bu yılın sonuna kadar da 4 adet savaş gemisi, denizaltı ve bot katılacak” şeklinde konuştu.

İHA

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