Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Orman yangınları tedbirsiz yakılan ateşlerden kaynaklanıyor

Acil Durumlar Bakanlığı, İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya'daki orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangınların tedbirsiz yakılan ateşlerden kaynaklandığı kaydedilen açıklamada, "Yangın çıkış noktalarının yol üzerinde bulunduğu tespit edildi. Tedbirsiz yakılan ateşlerin orman yangınlarına neden olduğu söylenebilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaklaşık iki haftadır devam eden orman yangınlarında toplam alanın yüzde 25'inin söndürüldüğü kaydedildi.

(AA)