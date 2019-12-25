Rusya açıkladı: Gök taşı çarptı
Rusya Federasyonu Devlet Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada, uzayda bulunan, iklim koşulları ve hava durumu alanlarında bilgi toplamak amaçlı kullanılan bir uyduya 18 Aralık’ta gök taşının isabet ettiği duyuruldu.
Rusya, uzaya gönderdikleri bir uydusuna gök taşının çarptığını duyurdu.
Temmuz ayında Roskosmos tarafından gönderilen ve gök taşı tarafından dış yüzeyine hasar alan uyduyla ilgili yapılan açıklamanın devamında, "18 Aralık günü Meteor M-No 2-2 isimli uydumuza bir gök taşı isabet etti. Aracımızın isabet alması sebebiyle rotası değiştirildi ve hız seviyesi en yükseğe çıkarıldı. Daha sonra ise araç, güç tasarrufu moduna geçti. Aracın çalışma durumuna geri gelmesi için çalışmalara başlandı" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
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