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02 Eylül 2019 Pazartesi 15:47:40 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:50:36

Rusya: ABD yaptırımlarına karşı İran'la ek önlemler alacağız

İran nükleer anlaşmasındaki durumu ABD'nin yıkıcı adımlarının doğrudan sonucu olarak niteleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve İran'ın ABD yaptırımlarına karşı ek önlemler alacaklarını söyledi.

Moskova'da İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Hem Rusya hem de İran, Tahran'ın dış ekonomik ilişkilerini engellemeyi amaçlayan, tek taraflı ve yasadışı Amerikan yaptırımlarından olumsuz etkileniyoruz.

İran'la olan ticari ve ekonomik projelerin korunmasını, dolarla ödeme kanallarından bağımsız hareket edilmesini öngören önlemlerin genişletilmesi için ek önlemler almayı kararlaştırdık" dedi.

'ABD'NİN YIKICI ADIMLARININ SONUCU'

Lavrov, Moskova ve Tahran'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) da denilen nükleer anlaşmaya bağlılığını koruduğunu ve anlaşmadaki mevcut durumun tek taraflı çekilme kararı alan ABD'nin yıkıcı adımlarının doğrudan sonucu olduğu konusunda hem fikir olduklarını belirtti.

'ABD VE MÜTTEFİKLERİ İRAN'I KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYOR'

ABD'nin bazu bölgesel müttefikleriyle açık bir şekilde İran'ı kışkırtmaya çalıştığını kaydeden Lavrov, "JCPOA'dan çekilen ABD, İran'dan anlaşmadaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyor. JCPOA, çıkarlar, yükümlülükler ve uzlaşmalar bakımından çok hassas bir dengeye sahip. Anlaşma bölümlere ayrılamaz, bir bölüm uygulanırken diğer bölümün uygulanmaması söz konusu olamaz. Bu kesinlikle ihtimal dışı" ifadelerini kullandı.

Lavrov, İran'ın füze programının uluslararası normlara uygun olduğunu da vurguladı.

(Sputnik)

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