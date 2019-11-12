Rusya: ABD, Suriye'nin doğusundaki petrolü kontrol etmek için sözde devlet kurmak istiyor

Paris Barış Forumu'nda konuşan Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek adına gerçekleştirmek istediği planları anlattı.

Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek için ülkenin doğu bölümünü koparmak ve orada bir sözde terör devleti kurulması amacıyla Basra Körfezi ülkelerini sürece dahil etmek istediğini vurguladı.

Lavrov, "ABD, Fırat'ın doğu kıyısında bir sözde terör devleti kurmak için her şeyi yapıyor ve Suriye'nin bu bölümünü koparma ve oradaki petrol yataklarını kontrol altına alma amacıyla orada terör örgütü DSG ve YPG'liler eliyle bir yerel yönetim kurulması için Körfez ülkelerinden büyük yatırımlar yapmalarını talep ediyor" dedi.

(Sputnik)