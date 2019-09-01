Rusya: ABD, Moskova ve Ankara'ya bildirimde bulunmadan İdlib'i vurdu

Rusya, "ABD'nin İdlib'e yönelik hava saldırıları bölgedeki ateşkesi tehlikeye atıyor." açıklamasında bulundu.

Suriye ve Rusya'ya ait güçlerin ateşkes rejimine tamamen uyduğunun altının çizildiği Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ABD, dün saat 15:00 sularında Moskova ve Ankara'ya bildirimde bulunmadan İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Maaret-Misrin ve Kafer-Haya yerleşimlerine hava saldırısı düzenledi.

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