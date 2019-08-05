Rusya: ABD, INF'nin mezarını kazdı

Ryabkov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, INF ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin eylemlerinin, uluslararası güvenlik yapısını olumsuz etkilediğine işaret eden Ryabkov, "Elbette, ABD'nin oluşturacağı tehditlere karşı, güvenliğimizi sağlamak için gerekli önlemleri alacağız." şeklinde konuştu.

Ryabkov, ABD'nin, anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkati çekerek, "ABD, INF'nin mezarını kazdı. ABD anlaşmadan çekilmekle yıllarca var olan silah kontrol mekanizmasına ağır bir darbe vurdu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, anlaşma kapsamında yasaklanan füzeleri Avrupa'ya yerleştirmekten vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Orta ve kısa menzilli füzelerin yerleştirilmesi konusunda sınırlama olmazsa Rusya kendi potansiyelini genişletmek zorunda kalacak." diye konuştu.

Ryabkov, nükleer silah kontrolü konusunda Fransa ve İngiltere'nin potansiyelinin de dikkate alınmasının gerektiğine işaret etti.

ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine almasını değerlendiren Ryabkov, "Rusya, ABD'nin Zarif'e yönelik yaptırımlarını kınıyor. Bu, uluslararası ilişkilerde olmaması gereken bir baskı unsurudur." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise geçen hafta ABD'nin INF Anlaşması'ndan resmen çekildiğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Rusya'nın, 8 Aralık 1987'de imzalanan INF'yi sürekli ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay önce anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.

INF Anlaşması, ABD ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören bir metin olarak imzalanmıştı.

(AA)