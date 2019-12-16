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16 Aralık 2019 Pazartesi 10:43:01 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:17:52

Rusya: ABD iki yeni orta menzilli füze daha test edebilir

ABD Hava Kuvvetleri, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından kara konuşlu orta menzilli balistik füze denemelerini artırdı. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakaev, ABD'nin 2019’un sonuna kadar iki yeni kara konuşlu orta menzilli füzeyi test edebileceğini söyledi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakaev, Krasnaya Zvezda gazetesine verdiği demeçte, "ABD, 2019’un sonuna kadar iki yeni kara merkezli orta menzilli menzilli füzeyi test etmeyi planlıyor. Bunlar 1. 000 kilometreyi aşan seyir füzeleri ve gelecekte bu füzeler nükleer savaş başlığı taşıyabilecek." ifadelerini kullandı.

ABD Hava Kuvvetleri 12 Aralık'ta konvansiyonel olarak yapılandırılmış karadan fırlatılan balistik bir füzenin prototipini California’daki Vanderberg Hava Üssü’nde denediğini açıklamıştı.

Denemeden elde edilen verilerin gelecekte orta menzilli füze testleri konusunda yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, "Test edilen füze fırlatma standından çıkıp 500 kilometrelik uçuştan sonra açık okyanusa düştü." ifadelerine yer verilmişti.

"GELECEKTE NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI TAŞIYABİLİR"

Karakaev, "Gelecekte bu füzelerin nükleer savaş başlığı taşıyabilir. Ayrıca ABD orta menzilli füzeler üretmek için yeterli kapasiteye sahip." açıklamasında bulundu.

ABD ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

ABD, Rusya’nın 1987’de ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan INF'yi ihlal ettiğini gerekçe göstererek anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin bu kararının ardından ağustos ayının başında anlaşmanın resmen sona erdiğini duyurmuştu.

Bu olayların akabinde ABD, 19 Ağustos'ta menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta menzilli seyir füzesini denediklerini açıklamıştı. Daha sonra da 12 Aralık'ta konvansiyonel olarak yapılandırılmış karadan fırlatılan balistik bir füzenin prototipini California’daki Vanderberg Hava Üssü’nde denediğini açıkladı.

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