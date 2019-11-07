Rusya: ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilirse vereceğimiz yanıt hazır

Sputnik'e demeç veren Yermakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin Açık Semalar Anlaşması'nda çıkma planını içeren kararı imzaladığına dair haberleri yorumladı.

ABD'nin bu yönde alacağı her kararın uluslararası güvenliğe darbe vuracağını belirten Yermakov, "Maalesef ABD'li meslektaşlarımız 90'lı yılların sonunda bu yana bu konu üzerinde çalışıyor. ABD'nin anlaşmadan çekilme planları Moskova için büyük sürpriz olmadı" dedi.

Yermakov, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde Rusya'nın karşı adım atıp atmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Elbette. Her şeyimiz hazır. Öğreneceksiniz."

Wall Street Journal gazetesi, Washington idaresindeki iki kaynağına dayandırdığı haberinde, Trump’ın, ABD’nin Açık Semalar Anlaşması’nda çıkma niyetini içeren bir belgeyi imzaladığını ileri sürmüştü.

Beyaz Saray, bu bilgiyle ilgili yorum yapmayı reddetmişti.

ABD Kongre Üyesi Elliot Engel'in Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'a mektup yazarak, "Trump yönetiminin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmeyi düşünmesinden son dereceği endişeliyiz. 34 ülkenin imzaladığı bu anlaşma önemli bir şeffaflık sağladı. ABD'nin çekilmesi, yalnızca Rusya'ya yarar sağlayacak, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın ulusal güvenlik çıkarlarına zarar verecek" dediği basına yansımıştı.

Açık Semalar Anlaşması, Doğu ve Batı blokları arasında güven ve istikrarı geliştirmek amacıyla 1992 yılında Helsinki'de imzalandı. Kasım 2000'de Rusya parlamentosu tarafından onaylanan anlaşma 2 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girdi.