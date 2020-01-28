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28 Ocak 2020 Salı 13:45:39 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 13:56:51

Rusya, 5 5 formatındaki askeri komite toplantısının en yakın zamanda yapılmasını istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Libya'da çatışmaların durdurulması ve enevre'de 5 5 formatındaki askeri komite toplantısının en yakın zamanda yapılması gerektiğini söyledi.

Bogdanov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Libya'da çatışmaların durdurulması ve taraflar arasında diyaloğun sağlanması gerektiğini belirtti.      

Libya'daki krizin son bulmasına yönelik sunulan öneriler üzerinde fikir birliğine varılmasının önemine dikkati çeken Bogdanov, taraflar arasında temas sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.       

Bogdanov, Libya'da ateşkes sürecinin bazı ihlaller olmasına rağmen uygulandığını savundu.        

Libya konusunda, Cenevre'de bugün için planlanmasına rağmen yapılamayan 5 5  formatındaki askeri komite toplantısıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Bogdanov, "Libya krizine ilişkin Cenevre'de askeri komite toplantısının en yakın zamanda yapılmasından yanayız." dedi.      

Bogdanov, Rusya'nın Libya'daki taraflarla temasları sürdürdüğüne işaret ederek, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ilerleyen zamanlarda Moskova'ya gelebileceğini kaydetti.      

(AA)

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