Rusya 12 gün aradan sonra İdlib'i yine vurdu
Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın, İdlib'deki sivil yerleşimlere 12 gün aradan sonra düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti
Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları 12 gün aradan sonra bölgedeki sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.
Rus uçakları, İdlib'in kuzeybatısındaki Derkuş ilçesine bağlı Dahır ve Kefer Mares köylerini vurdu.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti.
Esed rejimi de Kefrenbil ilçesi ile Cercenaz beldesi, Has, Hazarin, Rikaya, Maar Şimşe,Tel Minnes, Maar Şimarin köylerine topçu saldırısı düzenledi.
Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil öldü.
(AA)
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