Ruslar ABD'nin kirli Suriye planını deşifre etti: Hava sahasını kapatacaklar

Tatiana Şuvalova imzasıyla yayınladığı görüş'te, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine topçu saldırıları veya özel timler eşliğinde operasyon düzenleme ihtimaline dikkat çekti.

Ön adı verilmeyen Rus uzman Yevseyev'in görüşlerine dayandırılan yazıda, ABD'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarını engellemek için elinden geleni yapacağı iddia edildi.

"Türkiye'nin hava kuvvetlerini kullanılmasına engel olunmaya çalışılacak"

Yazıda dikkat çeken bir başka husus ise, ABD'nin YPG'yi yalnız bıraktığı iddiası oldu. Konuşla ilgili, Rus uzman Yevseyev'in şu iddialarına dikkat çekildi: "YPG/DSG, Amerikalılardan destek bekliyordu ama ABD onları yalnız bıraktı. Şimdi de söz konusu Kobani olabilir. Kobani, DAEŞ'e karşı mücadele konusunda büyük deneyime sahip, DAEŞ'e karşı savaşta çok zor dönemde geçti. ABD, Türkiye'nin eylemlerine karşı koyacak, özellikle de Türkiye'nin bu bölgede hava kuvvetlerinden yararlanmasına engel olmaya çalışacak. Mesele şu ki ABD bu bölgelere ilgi duyuyor. Onlar Suriye'den çıkma niyetinde değil. Sadece gidişin imitasyonunu yapıyorlar ve bununla bölgeye İngiliz ve Fransızları çekiyorlar."

“ABD vazgeçmek istemiyor"

Aynı Rus uzman, ABD'nin Türkiye'nin bölgeye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmesinin önüne geçmeye çalışacağını öne sürdü ancak TSK'nin nokta atışlarına engel olamayacağı tezi ortaya atıldı. Rus uzman, görüşünü şöyle sürdürdü: "Bunun sonucu DSG, güçlerini Deyr ez-Zor'dan çekebilir. ABD, Türkiye'yle ilişkileri tamamen bozmak istemiyor, onsuz da iyi olmaktan çok uzakta. Ama aynı zamanda YPG/DSG'yi de bırakmak istemiyorlar. Çünkü bu, ABD'nin bölgede desteksiz kalacağı ve Suriye'deki etkisini kaybedeceği anlamına gelir. Topçu saldırılar, özel timlerin bu bölgeye operasyonları olabilir, çünkü bu bölgeden tehdit devam ediyor."