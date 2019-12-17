Ruslar ABD donanmasını paniğe soktu: Nükleer deniz altı üssü yakınlarına geldiler

ABD Sahil Güvenliği, Rus Donanması'nın 'dinleme' gemisi Viktor Leonov'un Georgia ve Güney Carolina eyaletlerine fazla yaklaşması üzerine alarma geçti.

Yerel basında çıkan haberlere göre geminin ABD Donanması'na ait bir nükleer denizaltı üssüne 'fazla yakın' seyretmesi yetkilileri endişelendirdi.

Askeri uzmanlar, Viktor Leonov'un geçmiş yıllarda da ABD'nin doğu sahillerinde benzer 'dinleme' operasyonlarına çıktığını düşünüyor.



Rus gemisi son olarak Mart 2018'de ABD'nin doğu sahilleri açıklarında görülmüştü.

Amerikan istihbaratının Viktor Leonov'a olan ilgisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen sene açıkladığı yeni 'süper silah' envanterinde, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 'kanyon' adlı insansız sualtı aracıyla birlikte daha da artmıştı.

Güvenlik uzmanları, Viktor Leonov'un ABD sularındaki aktivitelerinin 'Kanyon'un gelecekteki olası kullanımıyla alakalı olabileceği yorumunu yapıyor.