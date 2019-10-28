Rus yetkililer, Türkiye'nin 2 parti şeklinde 48 tane Su-35 alabileceğini ifade etti

Üst düzey Türk yetkilisi, Su-35'le ilgili olarak “Görüşmeler oldukça olgunlaştı. Anlaşma çok uzak görünmüyor” dedi. Türk yetkili, müzakere sürecinde son rakamların değişmesine rağmen, Türkiye'nin 2 parti şeklinde 48 tane Su-35 alabileceğini söyledi. Başka bir yetkili ise S-400 anlaşmasını hatırlarak Rusya'nın Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı için uygun bir fiyat vermeyi kabul edebileceğini ifade etti.

RUSYA, TÜRKİYE'YE SU-35'LER İÇİN 50-70 MİLYON DOLARA FİYAT VEREBİLİR

Ankara'daki bir havacılık endüstrisi uzmanı, Moskova'nın savaş uçaklarına muhtemelen 50 milyon ila 70 milyon dolar arasında fiyat vereceğini söyledi. Havacılık endüstrisi uzmanı, potansiyel Su-35 anlaşmasının, Ruslar için stratejik değerinin olduğunu belirtti.

S-400'DEN SONRA 2. BÜYÜK SİLAH SATIŞI OLACAK

Eğer anlaşma olursa Su-35 savaş uçağı, S-400'den sonra Türkiye’nin Rusya’dan ikinci büyük silah sistemi alımı olacak.