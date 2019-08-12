Rus sözcü meydan okudu! Mesaj ABD'ye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesaplarında ellerine boks eldivenleri giydiği bir fotoğrafını paylaştı.
Instagram’daki paylaşımında, “Hadi gelin bakalım” diye yazan Zaharova, Facebook hesabındaki paylaşımına ise “Çok yakınımda durmayın. Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de” mesajını iliştirdi.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Zaharova'nın paylaşımları dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Bazı kullanıcılar paylaşımın ABD’ye yönelik olduğu tahmininde bulunurken, bazıları ise “Rus Dışişleri’nde böyle bir savunucusu varken Rusya’nın rahatça uyuyabileceği” şeklinde yorum yaptı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT