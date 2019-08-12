Rus sözcü meydan okudu! Mesaj ABD'ye

Instagram’daki paylaşımında, “Hadi gelin bakalım” diye yazan Zaharova, Facebook hesabındaki paylaşımına ise “Çok yakınımda durmayın. Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de” mesajını iliştirdi.



BİNLERCE BEĞENİ ALDI



Zaharova'nın paylaşımları dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Bazı kullanıcılar paylaşımın ABD’ye yönelik olduğu tahmininde bulunurken, bazıları ise “Rus Dışişleri’nde böyle bir savunucusu varken Rusya’nın rahatça uyuyabileceği” şeklinde yorum yaptı.