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26 Aralık 2019 Perşembe 14:28:41 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 14:29:36

"Rus ordusu, muhalif aktivist Ruslan Shaveddinov'u zorla askere aldı"

Rusya'daki muhalif lider Alexei Navalny, muhalif aktivist Shaveddinov'un Rus ordusu tarafından alıkonulduğunu ve Kuzey Kutbu'nda görev yapan bir birliğe zorla gönderildiğini söyledi.

Rusya'daki muhalif lider Alexei Navalny, muhalif bir aktivistin ordu tarafından alıkonulduğunu ve Kuzey Kutbu'nda görev yapan bir birliğe zorla gönderildiğini söyledi.

Navalny'yle birlikte hareket eden activist Ruslan Shaveddinov, Moskova'daki evindeyken Pazartesi günü yapılan baskınla alıkonuldu ve 2 bin kilometre kuzeydeki, izole Novaya Zemlya takımadalarına gönderildi. Burada görev yapan askeri birliğe teslim edildi.

Navalny, yetkilileri Shaveddinov'u gözaltına alarak askerlikten muaf olduğu halde Novaya Zemlya'ya göndermekle suçluyor.

Ordu ise, Shaveddinov'u asker kaçağı olmakla suçladı.

Rusya'da 18-27 yaş arası her erkeğin askerlik yapması zorunlu, ancak tıbbi sebepler de dahil olmak üzere bazı durumlarda askerlikten muaf tutulabiliyorlar.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif olan Navalny'nin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'nda (FBK) proje müdürü olarak çalışan Shaveddinov, daha önce tıbbi sebeplerle askerlikten muaf tutulmak için mahkemeye başvurmuştu.

Pazartesi günü mahkemeden olumsuz yanıt geldi. Aynı gün akşam saatlerinde ise evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Telefonlarının açılmadığı ve ortadan kaybolduğu, ilk kez FBK tarafından duyuruldu.

Çarşamba günü Shaveddinov, ilk kez Navalny'ye telefon ederek Novaya Zemlya adalarındaki Rogachovo'daki askeri üste olduğunu haber verdi.

Navalny, iş arkadaşının sürekli olarak gözetim altında olduğunu, tuvalete bile giderken kendisini izlemek üzere bir başka askerin görevlendirildiğini söylediğini de Rus medyasına anlattı.

İnternete bağlanmadığı sürece zorunlu askerlik yapanların telefon kullanma hakkı var. Ancak Navalny, Shaveddinov'un telefonuna da el konulduğunu söylüyor.

Navalny, tuttuğu avukatların Shaveddinov'un zorunlu olarak askeri alınmasına karşı çıkacağını, elinde askerlikten muaf olmasına sebep olan sağlık belgelerinin olduğunu, aktivistin hukuk dışı şekilde alıkonulduğunu söylüyor.

Rus Haber ajansı Itar-Tass'a konuşan Albay Maxim Loktev, Shaveddinov'un uzun süredir askerlikten kaçtığını, yasal olarak gözaltına alındığını belirtti. Sağlık koşulları gözetilerek kuzeye gönderildiğini savundu.

Ruslan Shaveddinov kimdir?

Shaveddinov, Navalny'ye sadece FBK'da yardım etmiyor. Aynı zaman muhalif yayınlar yapan You Tube kanalında da sunuculuk yapıyor.

Avukat Navalny'nin Putin'in partisinin karşısında aday olduğu ancak daha sonra adaylığının düşürüldüğü 2018 seçimlerinde, seçim kampanyasını yürüten ekibin de sözcüsüydü.

Putin'in karşısında en sert muhalefeti gösteren liderlerden biri olan Navalny, 10 yılı aşkın süredir ülkede yolsuzlukla mücadele ediyor.

Rusya Adalet Bakanlığı ise, Ekim ayında FBK'yı "yabancı ajan" ilan etti ve böylece yetkililer tarafından daha sıkı denetim altına alınmasının önünü açtı.

 

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