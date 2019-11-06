Rus muhabir, Türk-Rus ortak kara devriyesinde gördüğü her şeyi anlattı

Olay yerinde bulunan Rus Zvezda televizyonu muhabiri Pavel Remnev, her devriye öncesi güzergahın mayın uzmanları tarafından tarandığını, Rus ve Türk askerleri taşıyan konvoya havadan Orlan-10 insansız hava aracının destek verdiğini söyledi.

Zvezda televizyonundaki Otkrıtıy Efir (Açık Yayın) programına konuşan Remnev, “Rus askerleri, Türk mevkidaşlarını olası provokasyonlara karşı korumak için güvenlik konusunda tüm ciddiyetle yaklaştı. Konvoy, başını ve kuyruğunu Rus araçlar oluşturacak şekilde düzenlendi. Türk askerler ve teçhizatları konvoyun orta kısmında hareket ediyor” dedi.

Rus askeri polis ve Türk askerlerinin ortak devriyelerinin haftada iki kez yapılacağını dile getiren muhabir, Moskova ve Ankara’nın ortak çabalarının Suriye’nin kuzeyindeki duruma etki yaptığını belirterek, “Yerel sakinler evlerine dönüyor, tarım ve ticaret canlanıyor” dedi.

Sputnik